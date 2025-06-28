Глебов объяснил, почему не перешел в «Спартак», назвав единственное препятствие из «Ростова»

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов прокомментировал свой несостоявшийся трансфер в «Спартак». Ранее СМИ сообщали об интересе московского клуба к игроку.
Глебов, который выступал за «Ростов» с 2019 по 2025 год и в феврале пополнил состав «Динамо», рассказал о причинах.
На вопрос: «Почему в свое время ты отказался от перехода в «Спартак»?» Глебов ответил: «Потому что не было предложения от «Спартака», было предложение от «Динамо»». После уточняющего вопроса: «До этого было предложение «Спартака», футболист прямо заявил: «До этого меня просто не отпускали в «Ростове».
Комментируя переход Максима Осипенко в «Динамо», Глебов добавил, что: «Максим взрослый футболист. Он сам принимал решение и выбрал клуб».
Новый сезон МИР РПЛ начнется 18 июля.
- Он выступал за «Ростов» 6 лет.
- Его возраст 25 лет.
- Глебов перешел в «Динамо» в феврале.
Источник: «Матч ТВ»