Глебов объяснил, почему не перешел в «Спартак», назвав единственное препятствие из «Ростова»

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов прокомментировал свой несостоявшийся трансфер в «Спартак». Ранее СМИ сообщали об интересе московского клуба к игроку.

Глебов, который выступал за «Ростов» с 2019 по 2025 год и в феврале пополнил состав «Динамо», рассказал о причинах.

На вопрос: «Почему в свое время ты отказался от перехода в «Спартак»?» Глебов ответил: «Потому что не было предложения от «Спартака», было предложение от «Динамо»». После уточняющего вопроса: «До этого было предложение «Спартака», футболист прямо заявил: «До этого меня просто не отпускали в «Ростове».

Комментируя переход Максима Осипенко в «Динамо», Глебов добавил, что: «Максим взрослый футболист. Он сам принимал решение и выбрал клуб».

Новый сезон МИР РПЛ начнется 18 июля.