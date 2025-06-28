Медведев обсудил с президентом «Фенербахче» трансфер Вендела из «Зенита»: раскрыты условия перехода

Центральный полузащитник «Зенита» Вендел может продолжить свою карьеру в чемпионате Турции. Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев предложил президенту «Фенербахче» приобрести бразильского игрока. Об этом сообщил журналист Ягиз Сабунчоглу в соцсети.

Медведев предложил осуществить трансфер Вендела на тех же условиях, на которых его переход в «Ботафого» сорвался в конце минувшего сезона. Отмечается, что на данный момент вопрос о возможном переходе Вендела в «Фенербахче» обсуждается на уровне разговоров.