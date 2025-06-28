Лысенко: «Футбольную общественность готовят к сливу «Торпедо» из РПЛ»

Журналист «Чемпионата» Олег Лысенко полагает, что вскоре «Торпедо» исключат из РПЛ.
«Устойчивое впечатление, что футбольную общественность морально готовят к сливу «Торпедо» из РПЛ. Когда стало понятно, что до старта сезона доказать попытку подкупа арбитра Перезвы суду не удастся, риторика верхов поменялась: заговорили о финансовых гарантиях участия команды в чемпионате.
Видимо, теперь на это и будет упор: раз главный акционер в СИЗО, то и финансировать клуб некому. Следовательно, можно и нужно снимать его с чемпионата. Но там, если не ошибаюсь, еще два инвестора имеются. И было бы неплохо, чтобы они сейчас как-то проявились в публичном пространстве и эти самые гарантии подтвердили, что ли. Если, конечно, им реально небезразличен славный бренд, а главное – болельщики клуба», – написал Лысенко.
- Гендиректор «Торпедо» Валерий Скородумов 21 июня был арестован вместе с совладельцем клуба Леонидом Соболевым. Они отправлены в СИЗО. Бухгалтер клуба Ирина Волкова заключена под домашний арест.
- Их подозревают в попытке подкупа рефери и вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса).
- Президент РФС Александр Дюков объявил, что союз проводит свое разбирательство по поводу ситуации в «Торпедо».