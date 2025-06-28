Лысенко: «Футбольную общественность готовят к сливу «Торпедо» из РПЛ»

Журналист «Чемпионата» Олег Лысенко полагает, что вскоре «Торпедо» исключат из РПЛ.

«Устойчивое впечатление, что футбольную общественность морально готовят к сливу «Торпедо» из РПЛ. Когда стало понятно, что до старта сезона доказать попытку подкупа арбитра Перезвы суду не удастся, риторика верхов поменялась: заговорили о финансовых гарантиях участия команды в чемпионате.

Видимо, теперь на это и будет упор: раз главный акционер в СИЗО, то и финансировать клуб некому. Следовательно, можно и нужно снимать его с чемпионата. Но там, если не ошибаюсь, еще два инвестора имеются. И было бы неплохо, чтобы они сейчас как-то проявились в публичном пространстве и эти самые гарантии подтвердили, что ли. Если, конечно, им реально небезразличен славный бренд, а главное – болельщики клуба», – написал Лысенко.