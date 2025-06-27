Челестини прокомментировал победу в дебютном матче на посту тренера ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итоги матча с «Амкалом».
- Команды сыграли в Media x Pro Cup.
- Армейцы разгромили соперника со счетом 4:0.
- Для Челестини этот матч стал дебютным во главе ЦСКА.
– Мы очень хорошо работали на сборах последние несколько дней. Мне было очень важно увидеть, как футболисты показывают себя в соревновательном режиме.
И я видел хорошие моменты и отношение игроков. Несмотря на то, что это был матч против любительской команды, самым главным для нас было победить. И эту цель мы достигли.
– Вы воспринимали эту игру как тренировочную?
– Тренировка – это тренировка. Во время сборов мы усиленно тренируемся в двухразовом режиме.
– Являлся ли этот матч «просмотром» молодых игроков ЦСКА?
– Я сегодня имел возможность понаблюдать за многими в действии. Последние дни мы работаем над нашими принципами игры, над ее концепцией.
И мы, конечно же, хотели бы этот матч расценивать как площадку для того, чтобы попробовать наши идеи в действии, посмотреть, как это существует в реальности.