Канчельскис высмеял чемпионские амбиции «Спартака»

Андрей Канчельскис отказался включать «Спартак» в список реальных претендентов на чемпионство в сезоне-2025/26.
– Расклад сил в нашем футболе глобального никак не изменился. «Зенит» будет главным претендентом на чемпионство в новом сезоне.
– «Спартак»?
– Красно-белые станут чемпионами первых пяти туров РПЛ. Они всегда сначала выигрывают 2-3 матча, начинаются разговоры о титуле, а результат по итогу всегда один – неудовлетворительный.
- В прошедшем сезоне РПЛ спартаковцы финишировали на 4-м месте.
- Из Кубка они вылетели от «Ростова», дойдя до финала Пути регионов.
Источник: «РБ Спорт»