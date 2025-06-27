Канчельскис высмеял чемпионские амбиции «Спартака»

Андрей Канчельскис отказался включать «Спартак» в список реальных претендентов на чемпионство в сезоне-2025/26.

– Расклад сил в нашем футболе глобального никак не изменился. «Зенит» будет главным претендентом на чемпионство в новом сезоне.

– «Спартак»?

– Красно-белые станут чемпионами первых пяти туров РПЛ. Они всегда сначала выигрывают 2-3 матча, начинаются разговоры о титуле, а результат по итогу всегда один – неудовлетворительный.