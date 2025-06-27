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Реакция Быстрова на попадание в список украинского «Миротворца»

Сегодня, 17:05

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров включен в базу «Миротворца».

Бывшего футболиста внесли в список украинского центра вечером 26 июня.

Это аргументировали тем, что Быстров якобы «пропагандировал убийство граждан Украины, покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины».

«Я же главный политик страны после первого человека. Почему меня это должно было удивить? Я русский – внесли и внесли. Мне от этого ни холодно, ни жарко.

Разве я должен понимать, за что какие-то дауны меня куда-то вносят? Я живу у себя в стране и делаю все, что хочу», – отреагировал Быстров.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Быстров Владимир
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Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1751037933
Аплодисменты Вовке! Достойно ответил даунам. """"""
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