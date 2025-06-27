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  • Быстров – о трансферных целях «Спартака»: «Может, они в отпуске перегрелись?»

Быстров – о трансферных целях «Спартака»: «Может, они в отпуске перегрелись?»

Сегодня, 16:00
11

Владимир Быстров не понимает интерес «Спартака» к отдельным футболистам.

«Спартак» наусилялся так, что им еще со старыми футболистами расхлебывать надо. Если все трансферы взять, можно такую дрим-тим собрать. А если еще из аренд вернуть...

Заболотный и Комличенко? Не понимаю, как таких футболистов рассматривают в «Спартак». Может, они в отпуске перегрелись?

Для меня ни Заболотный, ни Комличенко – не нападающие «Спартака», – сказал Быстров.

  • Николай Комличенко выбрал «Локомотив».
  • Будущее Антона Заболотного пока не определено.
  • Также «Спартак» пытался заполучить Ивана Сергеева.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир
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Комментарии (11)
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Дубина
1751029789
Прав володька!!
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R_a_i_n
1751034408
Верно Вовка говорит. Вменяемые люди это понимают. Я ещё могу оправдать приход Зайнутдинова, но Заболотный...
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Мордаванин
1751037434
вовка перегрелся на рыбалке..
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