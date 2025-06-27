Быстров – о трансферных целях «Спартака»: «Может, они в отпуске перегрелись?»

Владимир Быстров не понимает интерес «Спартака» к отдельным футболистам.
«Спартак» наусилялся так, что им еще со старыми футболистами расхлебывать надо. Если все трансферы взять, можно такую дрим-тим собрать. А если еще из аренд вернуть...
Заболотный и Комличенко? Не понимаю, как таких футболистов рассматривают в «Спартак». Может, они в отпуске перегрелись?
Для меня ни Заболотный, ни Комличенко – не нападающие «Спартака», – сказал Быстров.
- Николай Комличенко выбрал «Локомотив».
- Будущее Антона Заболотного пока не определено.
- Также «Спартак» пытался заполучить Ивана Сергеева.
Источник: «Спорт-Экспресс»