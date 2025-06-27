«Зениту» озвучили цену на Ромуло из «Гезтепе»

Спортивный директор «Гезтепе» Иван Манце подтвердил интерес «Зенита» к форварду Ромуло.
«Да, «Зенит» проявлял интерес. Но не только в России хотят купить Ромуло. На футболиста обратили внимание клубы АПЛ, Бундеслиги, Эредевизи. Итальянские команды связывались с нами.
Не знаю, в каком направлении сейчас идут переговоры по Ромуло. Посмотрим, что из этого выйдет. Считаю, что за игрока мы можем выручить от 20 до 25 миллионов евро», – заявил Манце.
- В сезоне-2024/25 Ромуло провел 33 матча, забил 17 голов и сделал 10 ассистов.
- Рыночная стоимость бразильца – 11 миллионов евро.
Источник: Legalbet