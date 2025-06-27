Тюкавин рассказал, как отреагировал бы на звонок Станковича

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопросы о возможном разговоре с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем.

– Николай Комличенко рассказывал, что ему звонил Станкович, звал в «Спартак», но он ушел в «Локомотив». Что бы вы ответили Деяну, если бы он позвонил вам?

– Взял бы трубку, поговорил и все.

– Что бы сказали ему, если бы он начал так же звать вас в свой клуб, как Комличенко?

– Не знаю. Сказал бы что-нибудь.

– Отказали бы ему?

– Все верно.