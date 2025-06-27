Тюкавин рассказал, как отреагировал бы на звонок Станковича

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопросы о возможном разговоре с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем.
– Николай Комличенко рассказывал, что ему звонил Станкович, звал в «Спартак», но он ушел в «Локомотив». Что бы вы ответили Деяну, если бы он позвонил вам?
– Взял бы трубку, поговорил и все.
– Что бы сказали ему, если бы он начал так же звать вас в свой клуб, как Комличенко?
– Не знаю. Сказал бы что-нибудь.
– Отказали бы ему?
– Все верно.
- 23-летний Тюкавин – динамовский воспитанник.
- За главную команду он провел 151 матч, забил 48 голов и сделал 29 ассистов.
- В начале марта футболист порвал кресты и выбыл до осени.
Источник: «РБ Спорт»