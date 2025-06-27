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«Торпедо» объявило о назначении нового гендиректора

Сегодня, 13:29

«Торпедо» сообщило о назнаении генеральным директором клуба 38-летнего Сергея Синяева. В 2005-2017 годах Синяев выступал за клубы Второй лиги, затем работал на руководящих должностях в ФК «Астрахань» и «Волгаре». С 2023 года был управляющим спортивными объектами СК «Торпедо».

  • Предыдущий гендиректор «Торпедо» Валерий Скородумов 21 июня был арестован вместе с совладельцем клуба Леонидом Соболевым. Они отправлены в СИЗО. Бухгалтер клуба Ирина Волкова заключена под домашний арест.
  • Их подозревают в попытке подкупа рефери и вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса).
  • Президент РФС Александр Дюков объявил, что союз проводит свое разбирательство по поводу ситуации в «Торпедо».

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Источник: официальный сайт «Торпедо»
Россия. Премьер-лига Торпедо Синяев Сергей
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