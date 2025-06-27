Титов объяснил, почему Станкович ставит Денисова в состав «Спартака»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о востребованности правого защитника Даниила Денисова.

У 22-летнего футболиста остался год контракта с московским клубом.

В прошедшем сезоне он сделал 3 ассиста в 36 матчах.

Рыночная стоимость Денисова – 4 миллиона евро.

– К сожалению, эти ошибки [Денисова] были роковыми, как раз в этих матчах «Спартак» потерял самые важные очки.

Но ошибаются все, и в наше время один игрок, помню, через тур два гола в свои ворота оформил...

Спорт – тут всякое бывает. Так что вешать всех собак на Денисова, конечно же, нельзя.

– Вы понимаете, почему Денисова так любит Станкович, так все время ему доверяет?

– Потому что у него самоотдача, наверное, самая сумасшедшая из всех. Да, есть минусы, да, давали шанс Хлусевичу, рассчитывали, что будет по-другому. Но в итоге остановились на Денисове.

Плюс есть Рома Зобнин, который за счет опыта и мастерства может закрывать эту позицию. И если никого сейчас не купят, на это место как раз будут рассматривать вот эту пару – или Денисов, или Зобнин.

К тому же мы видели, как Роман в концовке неплохо с задачей справлялся, когда у Станковича лопнуло терпение по Денисову.