Карпин прокомментировал победу в дебютном матче на посту тренера «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин подвел итоги матча с 2DROTS.

Команды сыграли в Media x Pro Cup.

Динамовцы разгромили соперника со счетом 3:0, но проиграли в послематчевой серии буллиталити.

Для Карпина этот матч стал дебютным во главе московской команды.

– Сегодня был ваш дебют в московском «Динамо», пускай и в неофициальном матче. Тем не менее был почти полный стадион, хорошая атмосфера. Как вам футбольный праздник? Получился ли он?

– По поводу праздника лучше спросить у болельщиков, удался он или нет. Удался сам по себе матч.

С точки зрения футбола для меня игра получилась очень информативной. Много было хороших моментов и много моментов, которые необходимо корректировать.

Информации много, и это хорошо! Во всяком случае, этот матч нам был нужен.

– Вы провели 13 дней в качестве главного тренера «Динамо». За это время команда восприняла ваши идеи? Сегодня увидели что-то своe на футбольном поле, что доносите до ребят?

– Да-да, конечно. Я поэтому и говорю, что игра понравилась именно с точки зрения рисунка и тех моментов, которые мы уже начали тренировать, пускай и прошло не так много времени.

Ребята уже пытаются их выполнять. Там хуже или лучше, это другой вопрос. Какие-то моменты получаются лучше, какие-то хуже, но глобально команда понимает, чего от неe хотят.