Карпин прокомментировал победу в дебютном матче на посту тренера «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин подвел итоги матча с 2DROTS.
- Команды сыграли в Media x Pro Cup.
- Динамовцы разгромили соперника со счетом 3:0, но проиграли в послематчевой серии буллиталити.
- Для Карпина этот матч стал дебютным во главе московской команды.
– Сегодня был ваш дебют в московском «Динамо», пускай и в неофициальном матче. Тем не менее был почти полный стадион, хорошая атмосфера. Как вам футбольный праздник? Получился ли он?
– По поводу праздника лучше спросить у болельщиков, удался он или нет. Удался сам по себе матч.
С точки зрения футбола для меня игра получилась очень информативной. Много было хороших моментов и много моментов, которые необходимо корректировать.
Информации много, и это хорошо! Во всяком случае, этот матч нам был нужен.
– Вы провели 13 дней в качестве главного тренера «Динамо». За это время команда восприняла ваши идеи? Сегодня увидели что-то своe на футбольном поле, что доносите до ребят?
– Да-да, конечно. Я поэтому и говорю, что игра понравилась именно с точки зрения рисунка и тех моментов, которые мы уже начали тренировать, пускай и прошло не так много времени.
Ребята уже пытаются их выполнять. Там хуже или лучше, это другой вопрос. Какие-то моменты получаются лучше, какие-то хуже, но глобально команда понимает, чего от неe хотят.