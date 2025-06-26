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  • Титов высказался о трансферах «Спартака»: «Раньше все приходили за «ромбик», а сейчас?»

Титов высказался о трансферах «Спартака»: «Раньше все приходили за «ромбик», а сейчас?»

Вчера, 23:23
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Экс-капитан «Спартака» Егор Титов допустил, что зимние новички негативно повлияли на команду.

«Могу с вами согласиться. Но команду надо обновлять всегда, чтобы приходил один игрок, а лучше – два, сильнее тех, кто есть. Чтобы была здоровая конкуренция.

Во времена Олега Романцева к нам каждый год приходило два игрока, которые сразу попадали в состав – это было и с Бушмановым, это было и с Ромащенко, это было и с Бахаревым, Бузникиным и многими другими.

Конечно, были и ошибки – например, не попал в команду Роберт Евдокимов или некоторые другие, кто через год уходил. Но, как правило, все было точечно и правильно с точки зрения селекции.

Но тогда Олег Иванович был и президент клуба, и тренер, он не спрашивал у кого-то, он хотел – и брал. И все приходили в «Спартак» за «ромбик», это была магия.

А сейчас за что приходят? За нули в контрактах, а агенты выкручивают руки», – сказал Титов.

  • В РПЛ спартаковцы финишировали на 4-м месте.
  • Из Кубка они вылетели от «Ростова», дойдя до финала Пути регионов.
  • Прошлым летом клуб потратил на трансферы 26,7 млн евро, зимой – 29,9 млн евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор
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Комментарии (1)
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Тинез Розоп
1750971254
А сейчас за прямоугольник(… ( фигура денежная)
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