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  • Федотов – о судьях РПЛ: «Если идет смена поколений, то Карасева надо убирать»

Федотов – о судьях РПЛ: «Если идет смена поколений, то Карасева надо убирать»

Сегодня, 22:41

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов отреагировал на изменения в списке судей лиги.

В частности, 52-летний Владислав Безбородов больше не будет работать на матчах чемпионата России.

– Это потеря для РПЛ или логичная смена поколений?

– Если это смена поколений, то и Карасeва надо убирать. Это потеря. Если говорить о прошедшем сезоне и том отрезке чемпионата, в который Безбородов не работал, его потеря ощущалась. У департамента не хватало арбитров высокого уровня.

Если говорить о будущем – да, возраст, да, осталось год, максимум – два, потому что футбол становится быстрее.

Для меня, как, допустим, для руководителя, это была бы потеря человека, на которого я бы мог рассчитывать в самых сложных ситуациях.

Что на самом деле там произошло, известно лишь департаменту судейства и самому Безбородову.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Безбородов Владислав Карасев Сергей Федотов Игорь
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Комментарии (1)
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Тинез Розоп
1750968718
Не трогайте Карася…( математический юбилей сгорит)
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