Федотов – о судьях РПЛ: «Если идет смена поколений, то Карасева надо убирать»

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов отреагировал на изменения в списке судей лиги.
В частности, 52-летний Владислав Безбородов больше не будет работать на матчах чемпионата России.
– Это потеря для РПЛ или логичная смена поколений?
– Если это смена поколений, то и Карасeва надо убирать. Это потеря. Если говорить о прошедшем сезоне и том отрезке чемпионата, в который Безбородов не работал, его потеря ощущалась. У департамента не хватало арбитров высокого уровня.
Если говорить о будущем – да, возраст, да, осталось год, максимум – два, потому что футбол становится быстрее.
Для меня, как, допустим, для руководителя, это была бы потеря человека, на которого я бы мог рассчитывать в самых сложных ситуациях.
Что на самом деле там произошло, известно лишь департаменту судейства и самому Безбородову.