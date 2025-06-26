Реакция Ловчева на слова Дюкова о снятии бана с российского футбола в конце года

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о прогнозе президента РФС Александра Дюкова, допустившего возвращение российских команд в международные турниры в конце 2025 года.
- «К концу года соответствующие решения могут быть приняты», – заявил Дюков.
«Наверное, Дюков лучше всех нас знает, что происходит в недрах УЕФА и ФИФА. И не только Дюков, недавно Митрофанов говорил о том, что возможен вариант.
К большому сожалению, мы пришли к тому, что сейчас фраза «Спорт вне политики» не существует. Сейчас все политически обусловлено, поэтому наши отношения с американцами откладывают отпечаток на отношения с европейцами.
Всяко может быть. Поэтому, наверное, какие‑то варианты рассматриваются», – сказал Ловчев.
- Отстранение длится более 3 лет – с февраля 2022-го.
- Президенты ФИФА и УЕФА связывали снятие бана с завершением СВО на Украине.
Источник: «Матч ТВ»