Реакция Ловчева на слова Дюкова о снятии бана с российского футбола в конце года

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о прогнозе президента РФС Александра Дюкова, допустившего возвращение российских команд в международные турниры в конце 2025 года.

«К концу года соответствующие решения могут быть приняты», – заявил Дюков.

«Наверное, Дюков лучше всех нас знает, что происходит в недрах УЕФА и ФИФА. И не только Дюков, недавно Митрофанов говорил о том, что возможен вариант.

К большому сожалению, мы пришли к тому, что сейчас фраза «Спорт вне политики» не существует. Сейчас все политически обусловлено, поэтому наши отношения с американцами откладывают отпечаток на отношения с европейцами.

Всяко может быть. Поэтому, наверное, какие‑то варианты рассматриваются», – сказал Ловчев.