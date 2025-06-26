Раскрыта зарплата Роналду по новому контракту с «Аль-Насром»

Криштиану Роналду подписал самый выгодный контракт в истории спорта, утверждает The Sun.

Сегодня «Аль-Наср» объявил о продлении контракта с португальцем до 2027 года.

Нападающий провел в саудовском клубе 2,5 года.

Его статистика: 111 матчей, 99 голов, 19 ассистов.

Роналду с учетом всех бонусов и доплат заработает за два года около 492 миллионов фунтов (575,64 млн евро).

Его базовая зарплата – 178 миллионов фунтов в год (208,3 млн евро).

Бонус за подписание контракта – 24,5 млн фунтов с перспективой увеличения до 38 миллионов, если форвард останется в клубе на второй год по контракту.

Также Криштиану получит 15 процентов акций «Аль-Насра» и почти два десятка сотрудников: 3 водителя, 4 горничные, 2 повара, 3 садовника, 4 охранника.