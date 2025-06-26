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Тер Стеген может стать одноклубником игрока сборной России

Сегодня, 17:34

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген может этим летом оказаться в «Монако».

Монегаски ищут нового голкипера и рассматривают несколько кандидатов.

Тер Стеген – приоритетный вариант, альтернативные – Ваня Милинкович-Савич («Торино») и Угурчан Чакир («Трабзонспор»).

В «Монако» немец может стать партнером Александра Головина.

  • Тер Стеген весной восстановился от разрыва крестов.
  • «Барса» намерена избавиться от него по двум причинам.
  • Рыночная стоимость вратаря – 12 миллионов евро.

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Источник: Mundo Deportivo
Франция. Лига 1 Испания. Примера Монако Барселона тер Стеген Марк-Андре Головин Александр
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