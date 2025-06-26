Тер Стеген может стать одноклубником игрока сборной России

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген может этим летом оказаться в «Монако».
Монегаски ищут нового голкипера и рассматривают несколько кандидатов.
Тер Стеген – приоритетный вариант, альтернативные – Ваня Милинкович-Савич («Торино») и Угурчан Чакир («Трабзонспор»).
В «Монако» немец может стать партнером Александра Головина.
- Тер Стеген весной восстановился от разрыва крестов.
- «Барса» намерена избавиться от него по двум причинам.
- Рыночная стоимость вратаря – 12 миллионов евро.
Источник: Mundo Deportivo