«Локомотив» подписал белорусского защитника

«Локомотив» объявил о трансфере защитника белорусского «Арсенала» Александра Французова. Контракт с 21-летним игроком на три года.

«После подписания контракта Александр вернeтся в «Арсенал», где будет выступать на правах аренды до конца 2025 года», – написали москвичи.