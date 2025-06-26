«Локомотив» подписал белорусского защитника

«Локомотив» объявил о трансфере защитника белорусского «Арсенала» Александра Французова. Контракт с 21-летним игроком на три года.
«После подписания контракта Александр вернeтся в «Арсенал», где будет выступать на правах аренды до конца 2025 года», – написали москвичи.
- Французов – обладатель Суперкубка Беларуси-2022 в составе БАТЭ из Борисова.
- Александр вызывается в молодежную сборную Беларуси.
- С февраля 2025 года выступает за дзержинский «Арсенал», где за 13 матчей успел отличиться 4 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.
Источник: телеграм-канал «Локомотива»