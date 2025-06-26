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Раскрыта сумма трансфера Сергеева в «Динамо»

Сегодня, 11:08
1

Переговоры «Динамо» и «Крыльев Советов» по трансферу форварда Ивана Сергеева находятся в финальной стадии.

«Динамо» и «Крылья Советов» ведут обсуждение итоговой суммы, которая составит либо 300, либо 350 миллионов рублей. С большой долей вероятности стороны достигнут согласия уже сегодня, 26 июня.

Сам игрок уже решил присоединиться к «Динамо», – написал источник.

  • В прошедшем сезоне Сергеев забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 30 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.
  • На Сергеева претендовал «Спартак», но игрок предпочел «Динамо».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо Сергеев Иван
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Semenycch
1750927095
4,5 лимонов долларов.
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