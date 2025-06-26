Раскрыта сумма трансфера Сергеева в «Динамо»

Переговоры «Динамо» и «Крыльев Советов» по трансферу форварда Ивана Сергеева находятся в финальной стадии.

«Динамо» и «Крылья Советов» ведут обсуждение итоговой суммы, которая составит либо 300, либо 350 миллионов рублей. С большой долей вероятности стороны достигнут согласия уже сегодня, 26 июня.

Сам игрок уже решил присоединиться к «Динамо», – написал источник.