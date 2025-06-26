Раскрыта сумма трансфера Сергеева в «Динамо»

Переговоры «Динамо» и «Крыльев Советов» по трансферу форварда Ивана Сергеева находятся в финальной стадии.
«Динамо» и «Крылья Советов» ведут обсуждение итоговой суммы, которая составит либо 300, либо 350 миллионов рублей. С большой долей вероятности стороны достигнут согласия уже сегодня, 26 июня.
Сам игрок уже решил присоединиться к «Динамо», – написал источник.
- В прошедшем сезоне Сергеев забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 30 матчах.
- Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.
- На Сергеева претендовал «Спартак», но игрок предпочел «Динамо».
Источник: «Чемпионат»