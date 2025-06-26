У трансфера Джикии в «Антальяспор» осталось единственное препятствие

Защитник Георгий Джикия уже подписал контракт с турецким «Антальяспором».
«Договор между Джикией и «Антальяспором» подписан. Осталось дождаться, чтобы клуб снял бан ФИФА для возможности заявлять игроков.
Насколько у нас есть информация от первоисточника, они погасили все задолженности. Теперь просто ждут технически, когда откроют им заявку. Бан должны снять в ближайшее время», – сказал агент Джикии Владимир Кузьмичев.
- Рыночная стоимость экс-капитана «Спартака» – 2 миллиона евро.
- Прошлый сезон он провел в «Химках».
- В активе Джикии было 19 матчей без голевых действий.
Источник: «Матч ТВ»