У трансфера Джикии в «Антальяспор» осталось единственное препятствие

Защитник Георгий Джикия уже подписал контракт с турецким «Антальяспором».

«Договор между Джикией и «Антальяспором» подписан. Осталось дождаться, чтобы клуб снял бан ФИФА для возможности заявлять игроков.

Насколько у нас есть информация от первоисточника, они погасили все задолженности. Теперь просто ждут технически, когда откроют им заявку. Бан должны снять в ближайшее время», – сказал агент Джикии Владимир Кузьмичев.