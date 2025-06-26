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  • Пестряков из «Акрона» – о голе «Спартаку»: «Получилось отомстить»

Пестряков из «Акрона» – о голе «Спартаку»: «Получилось отомстить»

Сегодня, 09:31

Полузащитник «Акрона» Дмитрий Пестряков вспомнил весенний гол «Спартаку».

– Какое для тебя лично самое главное событие минувшего сезона?

– Наверное, гол «Спартаку».

– Голы топ-клубам РПЛ ощущаются как-то по-особенному? Или пока в целом любой забитый мяч за радость?

– Я понял это уже спустя время, после самого матча, но лично для меня гол «Спартаку» – это особенный момент. До «Академии Коноплeва» я ездил на просмотр в «Спартак», там был день талантов. Прошeл три этапа, а на четвeртом всe-таки не получилось. И после игры со «Спартаком» начал прокручивать в голове эти воспоминания, что меня не взяли и так далее.

Получилось немного отомстить за это «Спартаку». Поэтому очень рад, что удалось забить в той игре. Были правда крайне приятные чувства, что забил команде с именем, с историей.

  • У Пестрякова в сезоне-2024/25 23 матча, 2 гола, 2 ассиста.
  • Для 18-летнего игрока сезон был дебютным в РПЛ.
  • Новый сезон стартует 18 июля.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Акрон Спартак Пестряков Дмитрий
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