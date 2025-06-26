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  • Канчельскис осудил «Зенит»: «Хватит издеваться над футболом!»

Канчельскис осудил «Зенит»: «Хватит издеваться над футболом!»

Сегодня, 01:00
4

Андрей Канчельскис недоволен решением «Зенита» объявить следующий сезон юбилейным.

  • 25 мая петербургский клуб отметил 100-летний юбилей.
  • Перед торжествами «Зенит» не смог выиграть РПЛ, уступив 1 очко «Краснодару».
  • Позднее совет директоров утвердил для команды задачу «стать чемпионом в 100-й сезон».

«Они могут каждый год новые 100-летия придумывать, пока не выиграют чемпионат. Хватит уже издеваться над футболом!

Не выиграли – и ладно, значит, смогут это сделать в следующем сезоне. Зачем придумывать новые 100-летия? Давайте будем тогда каждый год отмечать праздники «Зенита».

Они сами виноваты в том, что упустили чемпионство. Если бы не отдали титул «Краснодару», разговоры о новом 100-летии сейчас бы не велись», – сказал Канчельскис.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Зенит Канчельскис Андрей
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Комментарии (4)
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subbotaspartak
1750907491
Им самим не смешно?
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Странник 09
1750909584
Умные мысли посетили?
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timon2401
1750910143
Неужели))) и палка раз в год стреляет
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