Ямаля заметили с 28-летней певицей на Ибице: подробности

В Испании снова обсуждают личную жизнь 17-летнего Ламина Ямаля из «Барселоны».
В понедельник футболист прибыл на Ибицу, где посетил концерт пуэрториканского певца Ozuna в клубе Ushuaïa.
После выступления Ямаль общался наедине с 28-летней каталонской певицей Bad Gyal.
«Они были вместе в уединенном месте, где была охрана, которая не позволяла людям фотографировать. Тех, кто это делал, выгоняли из ночного клуба», – сообщил источник.
- Ямаль – воспитанник «Барсы». Его статистика за главную команду: 106 матчей, 25 голов, 34 ассиста.
- В конце мая игрок продлил контракт с клубом до 2031 года.
- В июне он стал самым дорогим футболистом мира.
Источник: Catalunya diari