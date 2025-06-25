Ямаля заметили с 28-летней певицей на Ибице: подробности

В Испании снова обсуждают личную жизнь 17-летнего Ламина Ямаля из «Барселоны».

В понедельник футболист прибыл на Ибицу, где посетил концерт пуэрториканского певца Ozuna в клубе Ushuaïa.

После выступления Ямаль общался наедине с 28-летней каталонской певицей Bad Gyal.

«Они были вместе в уединенном месте, где была охрана, которая не позволяла людям фотографировать. Тех, кто это делал, выгоняли из ночного клуба», – сообщил источник.