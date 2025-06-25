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Ямаля заметили с 28-летней певицей на Ибице: подробности

Вчера, 23:35
3

В Испании снова обсуждают личную жизнь 17-летнего Ламина Ямаля из «Барселоны».

В понедельник футболист прибыл на Ибицу, где посетил концерт пуэрториканского певца Ozuna в клубе Ushuaïa.

После выступления Ямаль общался наедине с 28-летней каталонской певицей Bad Gyal.

«Они были вместе в уединенном месте, где была охрана, которая не позволяла людям фотографировать. Тех, кто это делал, выгоняли из ночного клуба», – сообщил источник.

  • Ямаль – воспитанник «Барсы». Его статистика за главную команду: 106 матчей, 25 голов, 34 ассиста.
  • В конце мая игрок продлил контракт с клубом до 2031 года.
  • В июне он стал самым дорогим футболистом мира.

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Источник: Catalunya diari
Испания. Примера Барселона Ямаль Ламин
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Комментарии (3)
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Грузчик
1750885248
Ну любит Ямаль женщин постарше. Бывает.
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Loko_Roma
1750885584
Сначало всех телок перетопчит, потом на мужиков потянет, классика
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