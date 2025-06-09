Transfermarkt назвал нового самого дорогого футболиста мира

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в испанской Примере.
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль подорожал на 20 миллионов евро – со 180 до 200 млн.
Теперь воспитанник каталонского клуба является самым дорогим футболистом мира.
Ранее этот статус принадлежал нападающему «Реала» Винисиусу Жуниору, который подешевел на 30 миллионов евро – с 200 до 170 млн.
Топ-5 самых дорогих игроков чемпионата Испании после обновления выглядит так:
- Ламин Ямаль («Барселона») – 200 млн евро;
- Килиан Мбаппе («Реал») – 180 млн евро;
- Джуд Беллингем («Реал») – 180 млн евро;
- Винисиус Жуниор («Реал») – 170 млн евро;
- Педри («Барселона») – 140 млн евро.
Источник: Transfermarkt