Transfermarkt назвал нового самого дорогого футболиста мира

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в испанской Примере.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль подорожал на 20 миллионов евро – со 180 до 200 млн.

Теперь воспитанник каталонского клуба является самым дорогим футболистом мира.

Ранее этот статус принадлежал нападающему «Реала» Винисиусу Жуниору, который подешевел на 30 миллионов евро – с 200 до 170 млн.

Топ-5 самых дорогих игроков чемпионата Испании после обновления выглядит так: