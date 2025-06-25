Уточнена сумма компенсации Личке за увольнение из «Динамо»

Появилась новая информация о прекращении сотрудничества между «Динамо» и Марцелом Личкой.

Месяц назад сообщалось, что тренер может получить до 60 миллионов рублей за досрочное расторжение контракта.

Иван Карпов уточнил, что чешскому специалисту заплатят чуть менее 50 миллионов.

«Он получит зарплату за оставшиеся два месяца (отставка случилась 1 мая, контракт истекал 30 июня) + еще 4,5 оклада бонусом.

Итого 6,5 зарплат: это 541,7 тысяч евро или 49,3 млн рублей«, – сообщил источник.