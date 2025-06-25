18-летний Пестряков из «Акрона»: «Дзюба часто «пихает»

Полузащитник «Акрона» Дмитрий Пестряков рассказал о взаимоотношениях с нападающим Артемом Дзюбой.

– Достаeтся от Дзюбы на тренировках?

– Да, он часто «пихает». Но всe по делу. За этот год мне частенько доставалось от Дзюбы. Но, повторюсь, по делу всегда. Чаще всего за то, что делаю какие-то вещи не так качественно, как могу.

Если, например, подачу некачественную сделаю, то у Артeма уже могут возникнуть, скажем так, вопросы. Потому что игрок РПЛ без давления должен спокойно выполнять простейшие элементы: передача, подача, удар и так далее.