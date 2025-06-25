Быстров заявил, что «Краснодар» – самый популярный клуб России

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров прокомментировал итоги исследования самой популярной команды России.

«Сейчас «Зенит» популярнее «Спартака»? Я вообще никаким исследованиям не верю. До этого что-то подобное уже было, и что, это правда была, что ли?!

Сейчас «Краснодар» популярнее, потому что они стали чемпионами. Меня не удивляет, что «Зенит» в этих исследованиях выше московских команд. В Питере одна команда, практически каждый из этого города болеет за «Зенит», – сказал Быстров.