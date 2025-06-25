Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Кафанов высказался о возможном уходе Сафонова из «ПСЖ»

Сегодня, 16:47

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал возможный уход Матвея Сафонова из «ПСЖ».

«Если вообще не играть в «ПСЖ», то нужно уходить. Но Матвей сыграл 17 матчей, и каждый матч – большой опыт. Если бы он совсем не играл, тогда другое дело. Если будет ещe один такой сезон у Матвея, где он сыграет столько же, то нужно оставаться в Париже.

Если бы он не сыграл ни разу за «ПСЖ», то я бы сказал, что надо уходить. В любом случае решение принимать надо ему самому», – сказал Кафанов.

  • В этом сезоне 26-летний Сафонов провел за «ПСЖ» 17 матчей, пропустил 13 голов, провел 7 игр на ноль.
  • Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 20 миллионов евро.
  • Контракт Сафонова с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.

Еще по теме:
Появилась подробная информация о будущем Сафонова в «ПСЖ» 2
Мостовой дал предупреждение Сафонову перед возможным уходом из «ПСЖ»
Радимов дал совет Сафонову 5
Источник: Legalbet
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей Кафанов Виталий
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Российским госкомпаниям могут ограничить расходы на футбол
17:26
5
У Смолова есть варианты в двух странах
17:00
1
Орещук заявил, что в уходе Николича виновато руководство ЦСКА
16:54
1
«Шэньхуа» Слуцкого разгромил аутсайдера
16:28
35-летний Ерохин оформил дубль в товарищеском матче «Зенита»
15:57
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
15:41
1
Амбициозное заявление спартаковца Маркиньоса перед сезоном
15:12
8
Самым популярным футболистом в России оказался не россиянин
14:56
4
Бывший форвард «Зенита» жалеет, что перешел в команду
14:35
4
Определен самый популярный клуб России
14:10
18
Все новости
Все новости
Кафанов высказался о возможном уходе Сафонова из «ПСЖ»
16:47
Ротен: «Барса» выгнала Месси, а «ПСЖ» его спас»
13:11
Появилась подробная информация о будущем Сафонова в «ПСЖ»
11:55
2
Мостовой дал предупреждение Сафонову перед возможным уходом из «ПСЖ»
08:50
Заявление «Лиона» о понижении в классе
01:11
Радимов дал совет Сафонову
00:30
5
«Краснодар» сделал предложение по лучшему ассистенту сезона Лиги 1
Вчера, 23:00
Мостовой высказался о возможном уходе Сафонова из «ПСЖ»
Вчера, 22:48
7-кратный чемпион Франции «Лион» отправлен в Лигу 2: подробности
Вчера, 21:57
5
Стало известно, где Кузяев хочет продолжить карьеру
Вчера, 21:45
4
Названы два клуба, которые заинтересовались Сафоновым
Вчера, 11:30
8
Погба договорился о контракте с новым клубом – он будет выступать с россиянином
22 июня
3
Экс-руководитель «Локо» объяснил, почему не стоит покупать игроков 28-30 лет за большие суммы
22 июня
1
Приведены причины, почему «Монако» решил избавиться от Головина
21 июня
6
Погба затягивает переговоры с «Монако»: известна причина
21 июня
«ПСЖ» узнал цену на украинского защитника
20 июня
Агент Головина отреагировал на информацию о желании «Монако» продать игрока
20 июня
2
Уход Головина мог бы помочь «Монако» купить Фати у «Барселоны»
20 июня
1
«Монако» готов расстаться с Головиным
20 июня
5
Отец Кузяева рассказал, почему Далер ни разу не сыграл за «Гавр» с января
18 июня
8
Отец Кузяева объяснил уход Далера из «Гавра»: «Решение было принято не вчера»
18 июня
1
Семин сказал, кто сильнее – Сафонов или Доннарумма
18 июня
7
Умер второй лучший бомбардир в истории чемпионата Франции
18 июня
1
Отец Кузяева прокомментировал уход Далера из «Гавра»
17 июня
«Гавр» объявил об уходе Кузяева
17 июня
3
Французский клуб пытается перехватить тренера у ЦСКА
14 июня
7
Погба может стать одноклубником игрока сборной России
13 июня
Забарный согласовал условия контракта с «ПСЖ»
13 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 