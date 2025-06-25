Кафанов высказался о возможном уходе Сафонова из «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал возможный уход Матвея Сафонова из «ПСЖ».

«Если вообще не играть в «ПСЖ», то нужно уходить. Но Матвей сыграл 17 матчей, и каждый матч – большой опыт. Если бы он совсем не играл, тогда другое дело. Если будет ещe один такой сезон у Матвея, где он сыграет столько же, то нужно оставаться в Париже.

Если бы он не сыграл ни разу за «ПСЖ», то я бы сказал, что надо уходить. В любом случае решение принимать надо ему самому», – сказал Кафанов.