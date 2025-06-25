Кафанов высказался о возможном уходе Сафонова из «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал возможный уход Матвея Сафонова из «ПСЖ».
«Если вообще не играть в «ПСЖ», то нужно уходить. Но Матвей сыграл 17 матчей, и каждый матч – большой опыт. Если бы он совсем не играл, тогда другое дело. Если будет ещe один такой сезон у Матвея, где он сыграет столько же, то нужно оставаться в Париже.
Если бы он не сыграл ни разу за «ПСЖ», то я бы сказал, что надо уходить. В любом случае решение принимать надо ему самому», – сказал Кафанов.
- В этом сезоне 26-летний Сафонов провел за «ПСЖ» 17 матчей, пропустил 13 голов, провел 7 игр на ноль.
- Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 20 миллионов евро.
- Контракт Сафонова с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.
Источник: Legalbet