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  • 35-летний Ерохин оформил дубль в товарищеском матче «Зенита»

35-летний Ерохин оформил дубль в товарищеском матче «Зенита»

Сегодня, 15:57
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«Зенит» провел товарищеский матч в Петербурге. Соперником был «Зенит-2», выступающий во Второй лиге.

Основная команда победила со счетом 4:2. Дубль оформил 35-летний полузащитник Александр Ерохин.

Стартовый состав «Зенита»: Адамов, Сантос, Бардачев, Нино, Мантуан, Барриос, Михайлов, Ерохин, Педро, Луис Энрике, Лусиано.

В перерыве вышли следующие игроки: Кержаков, Волков, Лобов, Шилов, Обонин, Кондаков, Васильев, Ахметов и Соболев.

  • 29 июня «Зенит» сыграет в Сочи с «Црвеной Звездой».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Зенит Ерохин Александр
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Мордаванин
1750856992
железный дровосек)
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