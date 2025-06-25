35-летний Ерохин оформил дубль в товарищеском матче «Зенита»

«Зенит» провел товарищеский матч в Петербурге. Соперником был «Зенит-2», выступающий во Второй лиге.
Основная команда победила со счетом 4:2. Дубль оформил 35-летний полузащитник Александр Ерохин.
Стартовый состав «Зенита»: Адамов, Сантос, Бардачев, Нино, Мантуан, Барриос, Михайлов, Ерохин, Педро, Луис Энрике, Лусиано.
В перерыве вышли следующие игроки: Кержаков, Волков, Лобов, Шилов, Обонин, Кондаков, Васильев, Ахметов и Соболев.
- 29 июня «Зенит» сыграет в Сочи с «Црвеной Звездой».
Источник: «Бомбардир»