Темнокожие и балканские легионеры «Шинника» устроили драку между собой

Бывший форвард «Шинника» Дарко Малетич вспомнил, как дрался в команде.

«В Ярославле тоже всe было сложно. После драки меня отправили в дубль. Если вкратце – случилась стычка между двумя лагерями. На тренировке я столкнулся с Сержем Бранко, вспылили. Тут подтянулись Юрич, Радосавлевич, Спахич. А с той стороны Бикей – все эти, на «н». Как их на русском называют? Ну окей, темнокожие. Бикей ударил Спахича, закипели страсти…

В итоге я оказался жертвой. Тренер Долматов подумал, что это я начал драку, решил наказать меня и отправил в дубль. Хотя повторю – не я начинал драку. Со стороны Василича это несправедливо. По итогу за «Шинник» я больше не сыграл», – сказал Малетич.