Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Темнокожие и балканские легионеры «Шинника» устроили драку между собой

Темнокожие и балканские легионеры «Шинника» устроили драку между собой

Сегодня, 14:43

Бывший форвард «Шинника» Дарко Малетич вспомнил, как дрался в команде.

«В Ярославле тоже всe было сложно. После драки меня отправили в дубль. Если вкратце – случилась стычка между двумя лагерями. На тренировке я столкнулся с Сержем Бранко, вспылили. Тут подтянулись Юрич, Радосавлевич, Спахич. А с той стороны Бикей – все эти, на «н». Как их на русском называют? Ну окей, темнокожие. Бикей ударил Спахича, закипели страсти…

В итоге я оказался жертвой. Тренер Долматов подумал, что это я начал драку, решил наказать меня и отправил в дубль. Хотя повторю – не я начинал драку. Со стороны Василича это несправедливо. По итогу за «Шинник» я больше не сыграл», – сказал Малетич.

  • Дарко провел 2 матча за «Зенит» в РПЛ в 2004 году.
  • В 2005 году Малетич выступал за «Шинник».
  • 44-летний босниец завершил карьеру в 2016 году в «Бораце».

Еще по теме:
«Торпедо» в 1-м матче после заключения руководства под стражу не смогло победить команду Первой лиги 1
«Локомотив» объявил об уходе двух игроков 1
Раскрыты суммы и список матчей, перед которыми руководители «Торпедо» пытались подкупить судью 41
Источник: Sport24
Россия. Первая лига Россия. Премьер-лига Шинник Малетич Дарко
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Амбициозное заявление спартаковца Маркиньоса перед сезоном
15:12
1
Самым популярным футболистом в России оказался не россиянин
14:56
2
Бывший форвард «Зенита» жалеет, что перешел в команду
14:35
2
Определен самый популярный клуб России
14:10
11
Директор «Милана» прокомментировал трансфер Модрича
13:24
Трансфер Джикии в Турцию близок к срыву
12:59
7
Задержан 69-летний основатель «Анжи»
12:53
5
Медведев – о вероятном невыигрыше «Зенитом» 2-го сезона РПЛ подряд: «Типун вам на язык!»
12:17
17
Появилась подробная информация о будущем Сафонова в «ПСЖ»
11:55
2
Жена Тикнизяна Ромашкина не стала переезжать с мужем в Сербию
11:35
8
Все новости
Все новости
Темнокожие и балканские легионеры «Шинника» устроили драку между собой
14:43
«Урал» пытается удержать Селихова
09:50
Федотов отказал «Уралу»: «Не захотел возвращаться в родной город»
Вчера, 20:41
1
Орещук получил назначение в «Урале»
Вчера, 09:40
Фото«Урал» объявил имя нового главного тренера
23 июня
1
Букмекеры назвали фаворитов на прямые путевки в РПЛ в 2026 году
21 июня
3
Раскрыты суммы и список матчей, перед которыми руководители «Торпедо» пытались подкупить судью
20 июня
41
Фото«Шинник» заполучил экс-защитника «Спартака»
20 июня
2
Стал известен новый тренер «Урала»
19 июня
4
Решение РФС по стыковым матчам за место в Первой лиге
18 июня
5
ФотоБывший тренер «Спартака» возглавил клуб Первой лиги
18 июня
Бывший тренер 2DROTS может возглавить клуб Первой лиги
18 июня
ФНЛ выступила с заявлением относительно стыковых матчей за место в Первой лиге
15 июня
4
Проведение стыковых матчей за место в Первой лиге оказалось под вопросом
14 июня
7
Федотов может вернуться в клуб, в котором работал 7 лет
13 июня
4
Видео«Оренбург» сменил логотип после вылета из РПЛ
12 июня
14
ФК «Черноморец» сделал официальное заявление о будущем клуба
12 июня
4
Фото«Факел» подписал чемпиона России в составе ЦСКА
11 июня
В «Факеле» прояснили будущее Шалимова после вылета из РПЛ
11 июня
2
Тульский «Арсенал» уволил тренера
11 июня
У бронзового призера Первой лиги будет спонсор: «Нельзя допустить трагедию»
10 июня
12
Инвестор «Черноморца» отказался от заявления о договорном матче
9 июня
1
Игрокам «Черноморца» предложили искать новые команды из-за возможного закрытия клуба
8 июня
2
Бронзовый призер Первой лиги может прекратить существование
7 июня
8
Реакция РФС на информацию о попытке сыграть договорной матч в Первой лиге
7 июня
16
Бронзовый призер Первой лиги лишился главного спонсора
6 июня
1
Тренер «Черноморца» сделал заявление о скандале с договорняком в матче с «Сочи»
6 июня
1
Гендиректор «Черноморца» ответил на обвинения в организации договорного матча
6 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 