Директор «Милана» прокомментировал трансфер Модрича

Игли Таре, спортивный директор «Милана», оценил трансфер Луки Модрича.

Срок контракта 39-летнего Модрича с «Реалом» истекает после клубного ЧМ. Затем хорват присоединится к «Милану».

Хорват в этом сезоне провел за «Мадрид» 57 матчей, забил 4 гола, отдал 9 передач.

Клубный чемпионат мира-2025 пройдет с 14 июня по 13 июля в США.

«Я поговорил с Модричем лично. Увидел парня, который хочет конкуренции. Трансфер такого футболиста важен для команды, ей нужен такой лидер.

Лука спросил у меня: «Будем ли мы командой, способной бороться за скудетто?». Он хочет с первых дней быть героем. Нам помогут его менталитет, лидерство, профессионализм.

Модрич – болельщик «Милана», что делает эту историю еще более захватывающей. Для игрока будет здорово провести хороший сезон перед ЧМ-2026», – сказал Таре.