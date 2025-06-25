Ротен: «Барса» выгнала Месси, а «ПСЖ» его спас»

Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен дал свою трактовку трансфера Лионеля Месси в парижский клуб в 2021 году.

«Критиковать можно всех. «ПСЖ» спас Месси, когда его выгнала «Барселона», потому что не могла ему платить.

Но Лео два года дурачил «ПСЖ». Кроме парижан, никто не мог подписать Месси летом 2021 года, но ему было необходимо играть перед чемпионатом мира-2022», – сказал Ротен.