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Ротен: «Барса» выгнала Месси, а «ПСЖ» его спас»

Сегодня, 13:11

Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен дал свою трактовку трансфера Лионеля Месси в парижский клуб в 2021 году.

«Критиковать можно всех. «ПСЖ» спас Месси, когда его выгнала «Барселона», потому что не могла ему платить.

Но Лео два года дурачил «ПСЖ». Кроме парижан, никто не мог подписать Месси летом 2021 года, но ему было необходимо играть перед чемпионатом мира-2022», – сказал Ротен.

  • Месси был в «ПСЖ» в 2021-2023 годах.
  • В прошлом году Лео не приехал в Париж на Олимпиаду.
  • Матч 1/8 финала клубного ЧМ «ПСЖ» – «Интер Майами» состоится 29 июня. Это будет 1-й матч в карьере Месси, когда он сыграет против бывшего клуба.

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Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 Испания. Примера Интер Майами ПСЖ Месси Лионель
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