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Лопырева описала Карпина одним прилагательным

Сегодня, 10:11
8

Модель, посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева оценила назначение Валерия Карпина в «Динамо».

  • Карпин принял команду в июне.
  • Он будет совмещать посты со сборной России.
  • Сезон РПЛ стартует 18 июля.

– В «Динамо» появился крутой русский тренер – Валерий Карпин.

– Как тебе шаг Карпина?

– Он логичный. Это шаг развития, причем как для клуба, так и для тренера. Конечно, у «Динамо» больше возможностей для решения серьезных задач – клуб с шикарным media relations, и такой медийный человек будет как рыба в воде. Добавьте к этому прекрасный стадион и тот факт, что динамовскому проклятию, которое еще называют проклятием вдовы Севидова, исполняется 50 лет. Отличный же повод его снять и стать чемпионами. Хочу пожелать Валерию успехов на новом месте работы!

– Совмещение не скажется на сборной?

– Сборная играет нечасто и не с топ-соперниками, поэтому уверена, что нет. Да и при грамотной организации любое совмещение развивает многозадачность. А там и следующий клубный чемпионат мира не за горами. Кто знает, может быть, там выступят бело-голубые – и тогда опыт совмещения точно пригодится.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий
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Комментарии (8)
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Semenycch
1750837841
Рыбак рыбака видит издалека?
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Круче чем вареные яица
1750838206
Когда админы, хотя бы да 10 научатся считать?
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andrei-sarap-yandex
1750838478
какой КАРПИН русский ????? ЭСТОНЕЦ......СЕМАК украинец.СПЕРЦЯН арменин.....
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Taps
1750838669
Кто эта баба ? Эскортница Карпина ?
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DOCTOR PENALTY
1750838812
Федя от ревности ещё одну наколку захерачит, если на теле свободное место осталось где-нибудь. ) """"""""""
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В "Спартаке" играют прост
1750839526
Эстонское БЫДЛО!
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ScarlettOgusania
1750842083
рад за таких эксперДов-моделей, которые могут и про Карпушу, и про Смола доброе слово замолвить, и пышную грудь показать в черном лифчике...)
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FFR
1750844625
Круче варёных яиц...
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