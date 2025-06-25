Лопырева описала Карпина одним прилагательным

Модель, посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева оценила назначение Валерия Карпина в «Динамо».

Карпин принял команду в июне.

Он будет совмещать посты со сборной России.

Сезон РПЛ стартует 18 июля.

– В «Динамо» появился крутой русский тренер – Валерий Карпин.

– Как тебе шаг Карпина?

– Он логичный. Это шаг развития, причем как для клуба, так и для тренера. Конечно, у «Динамо» больше возможностей для решения серьезных задач – клуб с шикарным media relations, и такой медийный человек будет как рыба в воде. Добавьте к этому прекрасный стадион и тот факт, что динамовскому проклятию, которое еще называют проклятием вдовы Севидова, исполняется 50 лет. Отличный же повод его снять и стать чемпионами. Хочу пожелать Валерию успехов на новом месте работы!

– Совмещение не скажется на сборной?

– Сборная играет нечасто и не с топ-соперниками, поэтому уверена, что нет. Да и при грамотной организации любое совмещение развивает многозадачность. А там и следующий клубный чемпионат мира не за горами. Кто знает, может быть, там выступят бело-голубые – и тогда опыт совмещения точно пригодится.

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