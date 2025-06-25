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  • Владелец «Акрона»: «Футбол в России никаким образом не окупаем»

Владелец «Акрона»: «Футбол в России никаким образом не окупаем»

Сегодня, 09:55
3

Павел Морозов, владелец «Акрона», считает, что траты на футбол в России – это уход в минус.

– Частный футбольный клуб – насколько это благодарное дело в России?

– Это очень нервно, это огромный адреналин, конечно же. Это эмоции, как положительные, так и отрицательные. По сути, мы живем футбольным календарем: команда победила – хорошее настроение, команда проиграла – плохое.

Безусловно, футбол в России никаким образом не окупаем, и, наверное, в ближайшее время таким не станет, к большому сожалению. Очень надеемся, что РФС будет наращивать качество спонсорских контрактов, а внимание к российскому футболу будет нарастать, телевизионные контракты будут более дорогими, поэтому клубы будут получать больше денег. Но пока мы инвестируем, какие-то деньги получаем от лиги, небольшие деньги получаем от спонсоров, но, по сути, 70-80 процентов денег – это деньги, которые я трачу на команду.

  • Морозов основал «Акрон» в 2018 году.
  • Спустя 6 лет команда вышла в РПЛ.
  • Тольяттинцы играют в Самаре.

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Источник: odds.kz
Россия. Премьер-лига Акрон
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Комментарии (3)
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Чермындыр
1750835785
Когда зарплаты игроков выше, чем в Европе, а качество футбола ниже на пару порядков, чему тут удивляться. Никто не хочет переплачивать за это г.ов.но.
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andrei-sarap-yandex
1750838721
200 зрителей смотрят дебильный футбол....
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DOCTOR PENALTY
1750840904
Неокупаемый, но любимый вид спорта! """"""""""
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