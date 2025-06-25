Владелец «Акрона»: «Футбол в России никаким образом не окупаем»

Павел Морозов, владелец «Акрона», считает, что траты на футбол в России – это уход в минус.

– Частный футбольный клуб – насколько это благодарное дело в России?

– Это очень нервно, это огромный адреналин, конечно же. Это эмоции, как положительные, так и отрицательные. По сути, мы живем футбольным календарем: команда победила – хорошее настроение, команда проиграла – плохое.

Безусловно, футбол в России никаким образом не окупаем, и, наверное, в ближайшее время таким не станет, к большому сожалению. Очень надеемся, что РФС будет наращивать качество спонсорских контрактов, а внимание к российскому футболу будет нарастать, телевизионные контракты будут более дорогими, поэтому клубы будут получать больше денег. Но пока мы инвестируем, какие-то деньги получаем от лиги, небольшие деньги получаем от спонсоров, но, по сути, 70-80 процентов денег – это деньги, которые я трачу на команду.