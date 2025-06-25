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«Урал» пытается удержать Селихова

Сегодня, 09:50

Руководство «Урала» хочет сохранить вратаря Александра Селихова. У него истек контракт.

«Урал» пытается убедить Селихова остаться в команде еще на один сезон.

Руководство и тренерский штаб клуба из Екатеринбурга очень хочет видеть Селихова в своей команде. Сегодня даже должна состояться встреча представителей команды с Селиховым. При этом сам Александр сильно сомневается – ему не нравится играть на искусственных полях, а в ФНЛ это делать приходится регулярно.

Руководство «Урала» даже готово взять еще одного вратаря на подмену Селихова, чтобы тот выходил в старте в матчах, которые будут проходить на искусственном поле», – написал источник.

  • 31-летний голкипер сейчас фактически свободный агент.
  • Перейдя в «Урал» зимой из «Спартака», Селихов провел за екатеринбуржцев 8 матчей, пропустил 11 голов.
  • Александр брал со «Спартаком» РПЛ в 2017 году.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Первая лига Урал Селихов Александр
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