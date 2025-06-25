«Урал» пытается удержать Селихова

Руководство «Урала» хочет сохранить вратаря Александра Селихова. У него истек контракт.

«Урал» пытается убедить Селихова остаться в команде еще на один сезон.

Руководство и тренерский штаб клуба из Екатеринбурга очень хочет видеть Селихова в своей команде. Сегодня даже должна состояться встреча представителей команды с Селиховым. При этом сам Александр сильно сомневается – ему не нравится играть на искусственных полях, а в ФНЛ это делать приходится регулярно.

Руководство «Урала» даже готово взять еще одного вратаря на подмену Селихова, чтобы тот выходил в старте в матчах, которые будут проходить на искусственном поле», – написал источник.