«Урал» пытается удержать Селихова

Руководство «Урала» хочет сохранить вратаря Александра Селихова. У него истек контракт.
«Урал» пытается убедить Селихова остаться в команде еще на один сезон.
Руководство и тренерский штаб клуба из Екатеринбурга очень хочет видеть Селихова в своей команде. Сегодня даже должна состояться встреча представителей команды с Селиховым. При этом сам Александр сильно сомневается – ему не нравится играть на искусственных полях, а в ФНЛ это делать приходится регулярно.
Руководство «Урала» даже готово взять еще одного вратаря на подмену Селихова, чтобы тот выходил в старте в матчах, которые будут проходить на искусственном поле», – написал источник.
- 31-летний голкипер сейчас фактически свободный агент.
- Перейдя в «Урал» зимой из «Спартака», Селихов провел за екатеринбуржцев 8 матчей, пропустил 11 голов.
- Александр брал со «Спартаком» РПЛ в 2017 году.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»