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  • Радимов назвал единственную позицию, требующую усиления в «Локомотиве»: «Все остальные линии на пять баллов»

Радимов назвал единственную позицию, требующую усиления в «Локомотиве»: «Все остальные линии на пять баллов»

Сегодня, 01:40

Владислав Радимов считает, что «Локомотив» сможет бороться за чемпионство в следующем сезоне РПЛ, если подпишет центрального защитника топ-уровня.

«Давайте посчитаем: Пиняев играет в сборной, Воробьев – играет, Батраков – в сборной, Комличенко – в сборной, Баринов – в сборной, Бакаев вызывается. Крайние защитники приглашаются в сборную.

Проблема «Локомотива» в одном – центральный защитник. Им нужен шеф обороны. Они не должны скупиться и должны приобрести классного игрока в центр обороны. Все остальные линии на пять баллов.

С таким составом надо бороться за первое место, а не просто за тройку», – сказал Радимов.

  • В прошедшем чемпионате России «Локо» финишировал на 6-м месте.
  • В 1-м туре нового розыгрыша РПЛ столичная команда примет «Сочи».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Радимов Владислав
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