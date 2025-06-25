Радимов назвал единственную позицию, требующую усиления в «Локомотиве»: «Все остальные линии на пять баллов»

Владислав Радимов считает, что «Локомотив» сможет бороться за чемпионство в следующем сезоне РПЛ, если подпишет центрального защитника топ-уровня.

«Давайте посчитаем: Пиняев играет в сборной, Воробьев – играет, Батраков – в сборной, Комличенко – в сборной, Баринов – в сборной, Бакаев вызывается. Крайние защитники приглашаются в сборную.

Проблема «Локомотива» в одном – центральный защитник. Им нужен шеф обороны. Они не должны скупиться и должны приобрести классного игрока в центр обороны. Все остальные линии на пять баллов.

С таким составом надо бороться за первое место, а не просто за тройку», – сказал Радимов.