Станкович прокомментировал изменения в тренерском штабе «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о вхождении Ненада Джорджевича в его штаб.
Экс-защитник «Крыльев Советов» стал первым помощником Станковича.
– У вас новый ассистент, Ненад Джорджевич, вы вместе играли за сборную Сербии. Расскажите, что будет входить в его функции.
– Очень рад, что он с нами, он действительно поможет нашей команде, поможет ребятам.
Мы знакомы очень давно, практически 30 лет, прекрасно знаем друг друга. Действительно, играли вместе за национальную команду.
Игроцкая карьера его была очень хорошей, сейчас – тренерская карьера. И сейчас он будет первым помощником в нашем штабе.
Он до этого работал в ОАЭ, в том числе пошeл на определeнные жертвы. Я это знаю, поэтому очень благодарен и рад, что он теперь стал членом нашего тренерского штаба.
- 45-летний Джорджевич работает тренером с 2018 года.
- Он свободно говорит на английском языке, а также владеет шведским и русским.