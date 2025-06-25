Станкович прокомментировал изменения в тренерском штабе «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о вхождении Ненада Джорджевича в его штаб.

Экс-защитник «Крыльев Советов» стал первым помощником Станковича.

– У вас новый ассистент, Ненад Джорджевич, вы вместе играли за сборную Сербии. Расскажите, что будет входить в его функции.

– Очень рад, что он с нами, он действительно поможет нашей команде, поможет ребятам.

Мы знакомы очень давно, практически 30 лет, прекрасно знаем друг друга. Действительно, играли вместе за национальную команду.

Игроцкая карьера его была очень хорошей, сейчас – тренерская карьера. И сейчас он будет первым помощником в нашем штабе.

Он до этого работал в ОАЭ, в том числе пошeл на определeнные жертвы. Я это знаю, поэтому очень благодарен и рад, что он теперь стал членом нашего тренерского штаба.