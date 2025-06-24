Станкович поделился впечатлениями от Тарасовки: «Чувствуется спартаковский дух»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович в интервью клубной пресс-службе высказался о начале сборов на базе в Тарасовке.

– Деян, «Спартак» заселился в Тарасовке, на базе, которая принимает наш клуб уже 90 лет. Как вам условия работы здесь?

– Здесь всe прекрасно. Замечательно начинать предсезонную подготовку именно здесь. Здесь чувствуется история, чувствуется спартаковский дух, поэтому для каждого из нас начинать подготовку именно здесь – это максимально круто.

– На что будет сделан упор именно здесь, в первую неделю, которая пройдeт в Подмосковье?

– Это первая неделя после практически четырeх недель паузы. Акцент на аэробную работу, что-то будет и тактическое, потому что мы ждeм ещe ребят, которые вернутся из своих национальных команд, поэтому когда мы уже будем в полном составе, то станем комплектовать эту мозаику полностью.