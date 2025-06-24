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  • Владелец «Акрона» назвал предполагаемую дату завершения карьеры Дзюбы

Владелец «Акрона» назвал предполагаемую дату завершения карьеры Дзюбы

Сегодня, 18:41

Павел Морозов, владелец «Акрона», высказался о возможном конце карьеры форварда Артема Дзюбы.

  • 1 июня 36-летний Дзюба продлил контракт с «Акроном». Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.
  • Ранее форвард заявил, что может стать тренером или актeром после завершения карьеры футболиста.
  • Дзюба – лучший бомбардир в истории российского футбола.

«В личной беседе он не конкретизировал, но сказал, что, возможно, да, он хочет закончить с футболом [после следующего сезона]. С учeтом того, что он побил все возможные рекорды, хотя у него остался ещe один – рекорд лучшего бомбардира «Акрона», он сейчас принадлежит [Андресу] Понсе, 17 голов.

Поэтому у Артeма очень крутая мотивация на следующий сезон. Да, предварительно он сказал, что хочет закончить с футбольной карьерой, и было бы идеально, если бы он это сделал в футболке нашего клуба», – сказал Морозов.

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Источник: odds.ru
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
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