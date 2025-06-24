Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

В «Динамо» объяснили, почему предпочли Карпина Черчесову

Сегодня, 18:31

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин сообщил, что клуб рассматривал возвращение Станислава Черчесова на пост главного тренера.

– Вам нравится это решение с приглашением Валерия Карпина? Какие были другие варианты?

– Мы сразу договорились, что это будет отечественный тренер. Эта и моя позиция была как члена совета директоров и председателя консультативного совета «Динамо». Рассматривался, не буду скрывать, и Станислав Саламович Черчесов, который имеет опыт работы не только в «Спартаке» и сборной, но и в «Динамо». Причем не самый плохой, особенно успешный в Лиге Европы. В итоге остановились на Валерии Карпине, приняв во внимание его подход к футболу, к стилю игры, его взаимоотношения с людьми, в том числе со спортивным директором Желько Бувачем. Многих игроков «Динамо» он хорошо знает. С Глебовым и Осипенко работал в «Ростове» еще в прошлом сезоне.

А со всеми этими разговорами о том, что Карпин ничего не выигрывал, я не соглашусь. Во-первых, второе место со «Спартаком» дважды брал в свое время. Во-вторых, со сборной побеждал и вполне мог вывести в финальную часть первенства мира. Нас просто отстранили из-за событий 2022 года. Ну и сборная-то сейчас играющая. Понятно, что многие соперники не самые сильные, но команда играющая. Поэтому я думаю, что все должно у Карпина в «Динамо» получиться.

– Сейчас Газзаев немного критически настроен к назначению Карпина.

– Цыплят по осени считают, как говорят на Руси. В футболе – по весне. Давайте посмотрим, что выйдет через год. Я все-таки рассчитываю, что все будет хорошо. И по составу, и по настрою команды, и по тренерскому штабу есть основания для оптимизма. Валерий и футболистом был блестящим. Помните его гол в ворота сборной Украины в том памятном матче в 1999 году? Правда, потом Филимонов пропустил, не повезло, но таланта Карпина это не отменяет. И в «Реал Сосьедад», и в «Сельте» себя проявлял, игрок был европейского класса. И тренер «живой», с харизмой. В «Динамо» должен быть «живой» тренер, который может завести игроков.

Тем более футболисты, ну давайте согласимся, неплохие. У нас сейчас даже перебор по количеству получается. Двое ушли – Бальбуэна и Даса, но уже взяли Осипенко, вернулись из аренд Лесовой, Бессмертный, Лепский, Гагнидзе. Еще кто-то из новичков добавится. У Валерия Георгиевича хороший выбор, все карты в руки.

– Насколько вас смущает тема совмещения?

– Если бы сборная играла в официальных турнирах, наверное, это было бы неправильно. Хотя я вспоминаю пример из советского футбола, когда Лобановский тренировал киевское «Динамо» и сборную СССР. Это была не самая плохая сборная и лучшее «Динамо». Помните, наверное, да? А сейчас... Ну, что эти товарищеские матчи, собственно говоря. Сам Валерий Георгиевич говорит: несколько раз в год отвлекаюсь на несколько дней. Поэтому я не вижу здесь никаких поводов для беспокойства.

Если же мы возвращаемся на международную арену, а мы надеемся, что когда-нибудь это случится, тогда будет поставлен вопрос: либо там, либо здесь. Это очевидно.

  • Карпин совмещает посты со сборной России.
  • «Динамо» без трофеев с 1995 года.
  • Карпин за 16 лет тренерской карьеры не взял ни одного трофея.

Еще по теме:
Черчесов прокомментировал факт совмещения постов Карпиным
Сергееву порекомендовали не переходить в «Спартак» 16
Степашин ответил, что должно произойти для снятия бана с России 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Черчесов Станислав Карпин Валерий
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Раскрыты причины ухода Пьянича из ЦСКА
19:18
4
В «Динамо» объяснили, почему предпочли Карпина Черчесову
18:31
У Лоськова новая должность в «Локомотиве»
18:15
Сергееву порекомендовали не переходить в «Спартак»
17:31
16
Степашин ответил, что должно произойти для снятия бана с России
16:55
2
ФотоСемак провел встречу с Миллером
16:32
23
Орещук раскрыл истинную причину обиды Николича на ЦСКА
16:17
4
Форвард «Зенита» может перейти в «Севилью»
16:00
8
Дзюба помог женщине родить
15:41
11
Семака призвали покинуть «Зенит»
15:15
26
Все новости
Все новости
Черчесов прокомментировал факт совмещения постов Карпиным
19:34
Асхабадзе: «Факел» играл в РПЛ вопреки всему и вопреки всем!»
19:05
1
Эсковаль выделил сходство Дзюбы и Роналду
18:53
Владелец «Акрона» назвал предполагаемую дату завершения карьеры Дзюбы
18:41
Черчесов выступил с пожеланием к Семаку
17:16
3
В «Динамо» прокомментировали «бестрофейность» Карпина
16:41
1
ФотоСемак провел встречу с Миллером
16:32
23
Орещук раскрыл истинную причину обиды Николича на ЦСКА
16:17
4
Форвард «Зенита» может перейти в «Севилью»
16:00
8
Дзюба помог женщине родить
15:41
11
Семака призвали покинуть «Зенит»
15:15
26
Головин начнет предсезонку в «Монако», несмотря на желание клуба продать россиянина
14:54
2
ЦСКА продлил контракт с защитником-легионером
14:45
Добровинский рассказал о деле против владельца «Торпедо»: «Органы ждут, когда кто-то кого-то сдаст»
14:28
3
В Петербурге определили виновного в упущенном «Зенитом» чемпионстве
14:04
24
Тренера сборной России могут привлечь за мошенничество по предварительному сговору
13:51
15
Фото«Балтика» объявила о трансфере нигерийского нападающего
13:26
1
Божович оценил работу Станковича в «Спартаке»
13:20
1
ЦСКА договорился о личном контракте с Садулаевым
13:06
3
Аршавин назвал российского игрока, которого дважды звал в «Зенит»: «Он несколько раз отказывался»
12:48
4
Генич прокомментирует первый матч Карпина в «Динамо»
12:24
1
ЦСКА возобновил переговоры по Садулаеву
12:03
2
Канчельскис назвал топ-клуб Европы, который подошел бы Сперцяну
11:50
1
Агент Караваева сказал, может ли игрок «Зенита» завершить карьеру из-за травм
11:24
2
Агенты защитника сборной Нигерии прокомментировали информацию об интересе «Спартака»
11:20
4
Шунин оценил назначение Карпина в «Динамо»
11:09
2
Медведев прокомментировал информацию о конфликте Глушенкова с Семаком
10:58
11
Гурцкая – об уровне Станковича: «Ничего пока из себя не представляет, Шалимов сильнее, Талалаева котирую выше»
10:50
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 