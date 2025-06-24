В «Динамо» объяснили, почему предпочли Карпина Черчесову

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин сообщил, что клуб рассматривал возвращение Станислава Черчесова на пост главного тренера.

– Вам нравится это решение с приглашением Валерия Карпина? Какие были другие варианты?

– Мы сразу договорились, что это будет отечественный тренер. Эта и моя позиция была как члена совета директоров и председателя консультативного совета «Динамо». Рассматривался, не буду скрывать, и Станислав Саламович Черчесов, который имеет опыт работы не только в «Спартаке» и сборной, но и в «Динамо». Причем не самый плохой, особенно успешный в Лиге Европы. В итоге остановились на Валерии Карпине, приняв во внимание его подход к футболу, к стилю игры, его взаимоотношения с людьми, в том числе со спортивным директором Желько Бувачем. Многих игроков «Динамо» он хорошо знает. С Глебовым и Осипенко работал в «Ростове» еще в прошлом сезоне.

А со всеми этими разговорами о том, что Карпин ничего не выигрывал, я не соглашусь. Во-первых, второе место со «Спартаком» дважды брал в свое время. Во-вторых, со сборной побеждал и вполне мог вывести в финальную часть первенства мира. Нас просто отстранили из-за событий 2022 года. Ну и сборная-то сейчас играющая. Понятно, что многие соперники не самые сильные, но команда играющая. Поэтому я думаю, что все должно у Карпина в «Динамо» получиться.

– Сейчас Газзаев немного критически настроен к назначению Карпина.

– Цыплят по осени считают, как говорят на Руси. В футболе – по весне. Давайте посмотрим, что выйдет через год. Я все-таки рассчитываю, что все будет хорошо. И по составу, и по настрою команды, и по тренерскому штабу есть основания для оптимизма. Валерий и футболистом был блестящим. Помните его гол в ворота сборной Украины в том памятном матче в 1999 году? Правда, потом Филимонов пропустил, не повезло, но таланта Карпина это не отменяет. И в «Реал Сосьедад», и в «Сельте» себя проявлял, игрок был европейского класса. И тренер «живой», с харизмой. В «Динамо» должен быть «живой» тренер, который может завести игроков.

Тем более футболисты, ну давайте согласимся, неплохие. У нас сейчас даже перебор по количеству получается. Двое ушли – Бальбуэна и Даса, но уже взяли Осипенко, вернулись из аренд Лесовой, Бессмертный, Лепский, Гагнидзе. Еще кто-то из новичков добавится. У Валерия Георгиевича хороший выбор, все карты в руки.

– Насколько вас смущает тема совмещения?

– Если бы сборная играла в официальных турнирах, наверное, это было бы неправильно. Хотя я вспоминаю пример из советского футбола, когда Лобановский тренировал киевское «Динамо» и сборную СССР. Это была не самая плохая сборная и лучшее «Динамо». Помните, наверное, да? А сейчас... Ну, что эти товарищеские матчи, собственно говоря. Сам Валерий Георгиевич говорит: несколько раз в год отвлекаюсь на несколько дней. Поэтому я не вижу здесь никаких поводов для беспокойства.

Если же мы возвращаемся на международную арену, а мы надеемся, что когда-нибудь это случится, тогда будет поставлен вопрос: либо там, либо здесь. Это очевидно.