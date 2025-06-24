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Сергееву порекомендовали не переходить в «Спартак»

Сегодня, 17:31
15

Журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров дал совет форварду «Крыльев Советов» Ивану Сергееву, куда перейти.

«Представим ситуацию: вы – Иван Сергеев, и перед вами стоит выбор: пойти в «Спартак» или в «Динамо». Что вы выберете?

Если бы я был на месте Сергеева, то, конечно, без колебаний выбрал бы «Динамо». Почему? Объясню.

1. Отсутствие давления.

«Динамо» не выигрывало ничего уже 50 лет, и там тоже есть давление, скажете вы мне. А я в ответ посмеюсь. Такого давления, которое испытывают игроки «Спартака», нет нигде в РПЛ. Спросите у Николая Рассказова или у Даниила Денисова – они вам расскажут. Если ты плохо играешь у «мяса», то лучше не читай интернет вообще, иначе поедешь кукухой. В «Динамо» давление существует, но сравнивать его со спартаковским – смешно.

2. Понятный тренер.

Тренер Карпин сегодня более цельная и понятная фигура, чем Станкович. Поработать с Валерой хотят многие русские игроки, а кто хочет поработать со Станковичем? И чему он может научить? Сгорать от судейских решений? Сомнительно. Еще один плюс от работы с Карпиным – сборная. Проявил себя хорошо в чемпионате сегодня, а завтра уже размазываешь сборную Гренады, слушаешь гимн и целуешь двуглавого орла на сердце. Ну чем не плюс?

3. Понятный вектор развития клуба.

Болельщикам «Спартака» будет больно это читать, но сегодня спортивный проект «Динамо» гораздо более понятный и четкий, нежели «мясной». Прозрачная система с менеджерами, которые не меняются через два дня на третий, а ведут клуб к намеченным целям, и стабильность – важны для футболиста. Если ты знаешь, что люди, которые пригласили тебя в команду, не покинут клуб сразу после твоего прихода – ты уверен в завтрашнем дне, а значит, можешь не отвлекаться ни на что и спокойно играть в футбол. Это есть в сегодняшнем «Динамо», но не в «Спартаке», где в случае провала осенью зимой может поменяться вся структура клуба», – написал Алланазаров.

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Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо Спартак Сергеев Иван
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Комментарии (16)
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...уефан
1750777127
...определенная логика в мыслях данного писарчука есть. Но!... Именно, как писарчука, не смотря на его симпатии и антипатии в РПЛ....
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Интерес
1750777204
Спроси женщину(к примеру-Олю) и Алланазарова,и сделай по-своему.
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Mirak92
1750778592
Нам бы, был кстати, Балтики так вообще за глаза
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ПалкоВводецъ007
1750778953
В общем в спартак можно только вляпаться. Согласен с автором. Гыгыгы
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да помойка, да позор
1750779491
ваня прошел бзенит, ниже быть уже не может, так что куда он пойдет, будет его выбор
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andr45
1750779526
«Прозрачная система с менеджерами, которые не меняются через два дня на третий» Алланазаров Дурик, вот тебе СПРАВКА) В период с 2004 год по 2025 год сменилось тренеров в: «ДИНАМО» - 22 «ЛОКОМОТИВЕ» 21 «СПАРТАКЕ» -17
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andr45
1750780165
«Прозрачная система с менеджерами, которые не меняются через два дня на третий» Алланазаров Дурик, пишешь, как выразился Карпин, «всякую хрень», не только не разбираясь в футболе, но и не зная ничего о нем) СПРАВОЧНО В период с 2004 год по 2025 год сменилось тренеров в: «ДИНАМО» - 22 «ЛОКОМОТИВЕ» 21 «СПАРТАКЕ» -18
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FWSPM
1750780224
Давление точно не больше чем в нестолетнем позорнике. А денисова просто давно надо выгнать вслед за рассказовым это не игрок для серьезных задач.
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andr45
1750780379
Интересно, истерика Алланазарова это апогей антиспартаковской кампании или одна из многочисленных вершин?)
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Прокс
1750783847
Оттуда только бежать нужно,недоклуб пусть своими Зулусами запасаются!!!
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