Министр спорта РФ Михаил Дегтярев вспомнил, как Артем Дзюба помог женщине родить.

«Дзюба – прекрасный футболист. Я как-то попросил его поздравить мамочку в Тольятти. Женщина обратилась ко мне во время личного приeма, вот фанатеет она от Дзюбы – и всe. И Артeм откликнулся.

Он поздравил – и она успешно разродилась. Многодетная мама. Могу сказать, что Артeм Дзюба – человек с большим сердцем. Молодец!» – сказал Дегтярев.