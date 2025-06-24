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Семака призвали покинуть «Зенит»

Сегодня, 15:15
10

Агент, блогер Тимур Гурцкая недоволен работой главного тренера «Зенита» Сергея Семака в прошлом сезоне.

«Он ничего нового не показывает, все пытается делать на старых дрожжах. Перестановки в составе, замены делает плохие. Стартовый состав часто стал не угадывать – особенно страшно стало, когда делают замены в перерыве.

Он устал, ему надо отдохнуть, глаз замылился. Он не в форме. Хотя ты можешь сказать, что «Зенит» набрал огромное количество очков, в этом есть своя правда. Но у Зенита нет топовых матчей. В матче с Краснодаром сыграли роль премиальные и настрой. Ну что, чемпионат идет из одного матча? Сколько у «Зенита» невзрачных матчей? Много. Это проблема Семака. Ему не хватает новых решений. Когда он говорит, что ему не хватает игроков, все остальные ржут», – сказал Гурцкая.

  • Семак в «Зените» с 2018 года.
  • При нем команда выиграла 6 сезонов РПЛ подряд.
  • В минувшем сезоне «Зенит» финишировал 2-м.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Гурцкая Тимур
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Комментарии (10)
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FWSPM
1750768353
надо еше пару королей америки купить одного мало будет
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ScarlettOgusania
1750769259
"Когда сельдереич говорит, что ему не хватает игроков, все остальные ржут!" - к Гурцкой клинер на шоу затесался чисто поржать...))
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ivany4
1750769320
А может перестать печатать Гурцкую)), что бы людям голову не морочил.)) Кто он такой и что из себя представляет, что бы призывать какой то клуб к чему то??
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Skull_Boy
1750769409
Хороший тренер пусть остается, который из заявки 67 футболистов не может 11 набрать, и кроме могучих Мольде и Мальме никого так и не смог обыграть
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alefreddy
1750770027
и мы ржем по составу
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Интерес
1750770450
Семь лет-"на старых дрожжах"! Ну ты клоун,зверь неизвестной породы.
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andr2112
1750770494
А кто такая эта Гурцкая, что он из себя представляет. Кроме того как языком чесать и критиковать других людей, которым он и в подметки не годится, больше ничего и не умеет. И если у Семака "замылился" глаз, то у него то же самое с языком.)
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boris63
1750770741
Руки прочь от Семака.
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Литейный 4 (returned)
1750770879
Призвали или Гурцкая призвал? Не агентам влезать в Зенит с советами. Это не хряки, где всем управляют агенты, впаривая неликвид. Гыгыгы
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