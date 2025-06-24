Семака призвали покинуть «Зенит»

Агент, блогер Тимур Гурцкая недоволен работой главного тренера «Зенита» Сергея Семака в прошлом сезоне.

«Он ничего нового не показывает, все пытается делать на старых дрожжах. Перестановки в составе, замены делает плохие. Стартовый состав часто стал не угадывать – особенно страшно стало, когда делают замены в перерыве.

Он устал, ему надо отдохнуть, глаз замылился. Он не в форме. Хотя ты можешь сказать, что «Зенит» набрал огромное количество очков, в этом есть своя правда. Но у Зенита нет топовых матчей. В матче с Краснодаром сыграли роль премиальные и настрой. Ну что, чемпионат идет из одного матча? Сколько у «Зенита» невзрачных матчей? Много. Это проблема Семака. Ему не хватает новых решений. Когда он говорит, что ему не хватает игроков, все остальные ржут», – сказал Гурцкая.