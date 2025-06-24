ЦСКА договорился о личном контракте с Садулаевым

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев близок к переходу в ЦСКА.
Ранее стало известно, что московский клуб возобновил переговоры с грозненцами по трансферу 25-летнего российского футболиста.
По информации журналиста Ивана Карпова, ЦСКА уже договорился о контракте с Садулаевым – срок соглашения составит три года. Переход может состояться уже на этой неделе.
- Садулаев всю карьеру проводит в «Ахмате»: 124 матча, 12 голов, 12 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.
- Сообщалось, что грозненцы требуют за игрока 11 млн евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова