ЦСКА договорился о личном контракте с Садулаевым

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев близок к переходу в ЦСКА.

Ранее стало известно, что московский клуб возобновил переговоры с грозненцами по трансферу 25-летнего российского футболиста.

По информации журналиста Ивана Карпова, ЦСКА уже договорился о контракте с Садулаевым – срок соглашения составит три года. Переход может состояться уже на этой неделе.