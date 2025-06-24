Агент Джикии раскрыл клуб, в который перейдет защитник: «Больше всех был заинтересован»

Владимир Кузьмичев, агент защитника Георгия Джикии, рассказал о скором переходе россиянина в «Антальяспор». Ранее сообщалось, что турецкий клуб предложил 31-летнему игроку контракт на два года.
«Георгий Джикия вместе с [агентом] Вадимом Шпиневым находится сейчас в Турции, как раз идет финальная стадия переговоров. Надеюсь, что ближе к вечеру наступит ясность, пока переговоры не завершились.
При этом интерес к Георгию проявляют в том числе другие турецкие клубы. Но нам показалось, что «Антальяспор» больше всего был заинтересован, поэтому сейчас сосредоточились, отрабатываем полностью этот вариант. Если вдруг не сложится, то будем рассматривать другие варианты», – сказал Кузьмичев.
- Джикия в минувшем сезоне провел 19 матчей за «Химки».
- «Антальяспор» занял 15-е место в чемпионате Турции.
Источник: ТАСС