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  • Агент Джикии раскрыл клуб, в который перейдет защитник: «Больше всех был заинтересован»

Агент Джикии раскрыл клуб, в который перейдет защитник: «Больше всех был заинтересован»

Сегодня, 12:36
1

Владимир Кузьмичев, агент защитника Георгия Джикии, рассказал о скором переходе россиянина в «Антальяспор». Ранее сообщалось, что турецкий клуб предложил 31-летнему игроку контракт на два года.

«Георгий Джикия вместе с [агентом] Вадимом Шпиневым находится сейчас в Турции, как раз идет финальная стадия переговоров. Надеюсь, что ближе к вечеру наступит ясность, пока переговоры не завершились.

При этом интерес к Георгию проявляют в том числе другие турецкие клубы. Но нам показалось, что «Антальяспор» больше всего был заинтересован, поэтому сейчас сосредоточились, отрабатываем полностью этот вариант. Если вдруг не сложится, то будем рассматривать другие варианты», – сказал Кузьмичев.

  • Джикия в минувшем сезоне провел 19 матчей за «Химки».
  • «Антальяспор» занял 15-е место в чемпионате Турции.

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Источник: ТАСС
Турция. Суперлига Антальяспор Джикия Георгий
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1750762661
Агент втюхивает неликвид.
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