Ван Боммел сравнил Месси и Ямаля

Бывший полузащитник сборной Нидерландов и «Барселоны» Марк ван Боммел считает, что 17-летний вингер каталонцев Ламин Ямаль для своего возраста играет лучше, чем экс-нападающий «блауграны» Лионель Месси.
«В начале карьеры Месси играл меньше, чем Ямаль. Так, что да, Ямаль лучше в этом возрасте. Но сложно продержаться [на таком же уровне] 20 лет, как Лео.
Если Ламин хочет догнать его, то ему нужно еще 500 голов. И этого может не хватить», – сказал ван Боммел.
- В минувшем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 55 матчей, забил 18 голов, отдал 25 передач.
- Месси дебютировал за основной состав «блауграны» в возрасте 17 лет в сезоне-2004/05. В том сезоне он провел 9 матчей, забил 1 гол.
Источник: calciomercato