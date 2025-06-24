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Ван Боммел сравнил Месси и Ямаля

Сегодня, 11:36

Бывший полузащитник сборной Нидерландов и «Барселоны» Марк ван Боммел считает, что 17-летний вингер каталонцев Ламин Ямаль для своего возраста играет лучше, чем экс-нападающий «блауграны» Лионель Месси.

«В начале карьеры Месси играл меньше, чем Ямаль. Так, что да, Ямаль лучше в этом возрасте. Но сложно продержаться [на таком же уровне] 20 лет, как Лео.

Если Ламин хочет догнать его, то ему нужно еще 500 голов. И этого может не хватить», – сказал ван Боммел.

  • В минувшем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 55 матчей, забил 18 голов, отдал 25 передач.
  • Месси дебютировал за основной состав «блауграны» в возрасте 17 лет в сезоне-2004/05. В том сезоне он провел 9 матчей, забил 1 гол.

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Источник: calciomercato
Испания. Примера США. МЛС Барселона Интер Майами Месси Лионель Ямаль Ламин ван Боммел Марк
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