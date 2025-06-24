Агенты защитника сборной Нигерии прокомментировали информацию об интересе «Спартака»

В агентстве Triple S Sports, представляющем правого защитника «Фенербахче» Брайта Осайи-Самуэля, отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к футболисту.
«Интерес «Спартака» к Осайи-Самуэлю? Это неправда», – сказали в агентстве.
- По данным Metaratings.ru, «Спартак» интересовался нигерийцем, который должен скоро стать свободным агентом. Также в футболисте заинтересован «Бешикташ».
- В минувшем сезоне 27-летний Осайи-Самуэль провел за «Фенербахче» 39 матчей, отдал 2 голевые передачи.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»