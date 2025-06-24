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  • Агенты защитника сборной Нигерии прокомментировали информацию об интересе «Спартака»

Агенты защитника сборной Нигерии прокомментировали информацию об интересе «Спартака»

Сегодня, 11:20
2

В агентстве Triple S Sports, представляющем правого защитника «Фенербахче» Брайта Осайи-Самуэля, отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к футболисту.

«Интерес «Спартака» к Осайи-Самуэлю? Это неправда», – сказали в агентстве.

  • По данным Metaratings.ru, «Спартак» интересовался нигерийцем, который должен скоро стать свободным агентом. Также в футболисте заинтересован «Бешикташ».
  • В минувшем сезоне 27-летний Осайи-Самуэль провел за «Фенербахче» 39 матчей, отдал 2 голевые передачи.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Фенербахче Спартак Осайи-Самуэль Брайт
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Комментарии (2)
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ScarlettOgusania
1750753714
Фенер носится с этим новым Обуйся-оденься, как с писанной торбой, не знает, кому его приткнуть с ЗП от 2,8 евро...))
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Ollegator
1750755939
Овусу Обейе - ты ли это?!
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