Шунин оценил назначение Карпина в «Динамо»

Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о назначении главным тренером команды Валерия Карпина.

– Что думаете по поводу назначения Карпина в «Динамо»?

– Это очень сильный тренер. Я был в сборной при Карпине, понимаю его требования. Думаю, «Динамо» ждет такой же стиль. При нем команда будет играть в атакующий комбинационный футбол, много держать мяч – с футболистами хорошего уровня у «Динамо» есть все шансы достичь самых высоких результатов.

Мы это видели по игре «Ростова». Да, понадобилось время, чтобы научить команду играть в такой футбол, и в этом сезоне «Ростов» прыгнул выше головы, попав в финал Кубка России. Даже после смены главного тренера команда продолжила играть интересно – чуть‑чуть не хватило, чтобы выиграть трофей.

«Ростов» стабилен на протяжении многих лет и справляется со своими задачами – в первую очередь не вылететь и подняться как можно выше. Это всегда серьезный соперник для любого клуба. Сейчас у Карпина хорошая возможность выйти на новый уровень с «Динамо», которое сильнее.