Шунин оценил назначение Карпина в «Динамо»

Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о назначении главным тренером команды Валерия Карпина.
– Что думаете по поводу назначения Карпина в «Динамо»?
– Это очень сильный тренер. Я был в сборной при Карпине, понимаю его требования. Думаю, «Динамо» ждет такой же стиль. При нем команда будет играть в атакующий комбинационный футбол, много держать мяч – с футболистами хорошего уровня у «Динамо» есть все шансы достичь самых высоких результатов.
Мы это видели по игре «Ростова». Да, понадобилось время, чтобы научить команду играть в такой футбол, и в этом сезоне «Ростов» прыгнул выше головы, попав в финал Кубка России. Даже после смены главного тренера команда продолжила играть интересно – чуть‑чуть не хватило, чтобы выиграть трофей.
«Ростов» стабилен на протяжении многих лет и справляется со своими задачами – в первую очередь не вылететь и подняться как можно выше. Это всегда серьезный соперник для любого клуба. Сейчас у Карпина хорошая возможность выйти на новый уровень с «Динамо», которое сильнее.
- 13 июня «Динамо» объявило о назначении 56-летнего Карпина на пост главного тренера команды. Соглашение с ним рассчитано до лета 2028 года.
- Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года.
- С июля 2021 года он возглавляет сборную России.