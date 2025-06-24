Медведев прокомментировал информацию о конфликте Глушенкова с Семаком

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об информации о том, что между нападающим Максимом Глушенковым и главным тренером Сергеем Семаком по ходу сезона произошел конфликт. Футболист думал об уходе из клуба.
«Эту информацию распространяют провокаторы и враги «Зенита». Думаю, мотивация у него [Глушенкова] только усиливается», – сказал Медведев.
- «Зенит» в минувшем сезоне занял 2-е место в РПЛ. До этого клуб 6 лет подряд завоевывал золотые медали.
- Глушенков провел за «Зенит» 26 матчей, забил 11 голов, отдал 5 передач.
Источник: РИА «Новости»