Медведев прокомментировал информацию о конфликте Глушенкова с Семаком

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об информации о том, что между нападающим Максимом Глушенковым и главным тренером Сергеем Семаком по ходу сезона произошел конфликт. Футболист думал об уходе из клуба.

«Эту информацию распространяют провокаторы и враги «Зенита». Думаю, мотивация у него [Глушенкова] только усиливается», – сказал Медведев.