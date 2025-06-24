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Медведев прокомментировал информацию о конфликте Глушенкова с Семаком

Сегодня, 10:58
4

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об информации о том, что между нападающим Максимом Глушенковым и главным тренером Сергеем Семаком по ходу сезона произошел конфликт. Футболист думал об уходе из клуба.

«Эту информацию распространяют провокаторы и враги «Зенита». Думаю, мотивация у него [Глушенкова] только усиливается», – сказал Медведев.

  • «Зенит» в минувшем сезоне занял 2-е место в РПЛ. До этого клуб 6 лет подряд завоевывал золотые медали.
  • Глушенков провел за «Зенит» 26 матчей, забил 11 голов, отдал 5 передач.

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Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Семак Сергей
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Комментарии (5)
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В "Спартаке" играют прост
1750752420
Глушка, Медвежонок и Семакакакчкин шапито в деле
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NewLife
1750755189
У синита оказывается есть враги ? Адреса, пароли, явки ! Не дадим врагам испортить очередное столетие))
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Городовой
1750757195
Враги, провокаторы... Прямо репортаж с передовой. Ни шагу назад! Истекающий кровью Зенит под ударами врагов... Кретинизм Медведева уже зашкаливает. А на фоне этого ужаса растет мотивация Глушенкова! Тупое жлобство у него растет...
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