Аршавин назвал позиции, требующие усиления в «Зените»

Андрей Аршавин высказался о составе «Зенита».
– Какие позиции нужно усилить команде?
– Как кажется, это восьмой и десятый номера, учитывая наличие игроков.
– Мантуан на позиции правого защитника вас убедил?
– Мантуан играл хорошо. Мне кажется, что он вообще лучший игрок прошлого сезона.
Но на него, скорее, будут рассчитывать в атаке. Потому что он приходил как атакующий футболист.
Есть Адамов и Волков. А те российские игроки, кто мог бы усилить, выбрали другие клубы. А про иностранцев я не знаю.
- «Зенит» завершил сезон-2024/25 без побед в чемпионате России и Кубке страны.
- Клуб пока никого не подписал в летнее ТО, зато объявил об уходе Дмитрия Чистякова, Алексея Сутормина, Зелимхана Бакаева и Огнена Мимовича.
Источник: «Матч ТВ»